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الرئيس عون: قراري الراسخ هو تحمّل مسؤولياتي الكاملة في مواجهة الصعوبات مهما تلطّى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمّل واجباته

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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