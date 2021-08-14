طالبان علی مشارف والسفارات الاجنبية تستعد للمغادرة

العالم - افغانستان

من شرق البلاد الى شماله حيث تتواصل المعارك على تخوم مدينة مزار شريف كبرى مدن الشمال ومركز ولاية بلخ من جهاتها الأربع.

التقدم السريع لجماعة طالبان وسيطرتها على الولايات واحدة تلو الاخرى، اطلق المخاوف للعديد من الدول حيث بدأت تحركات حثيثة لإجلاء الرعايا الاجانب وموظفي السفارات من أفغانستان.

الحكومة البريطانية اعلنت بدء عملية عسكرية لدعم إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان. فيما قالت وزارة دفاعها إن عملية الاجلاء قد تشمل استخدام طائرات سلاح الجو الملكي إذا لزم الأمر.

اسبانيا أيضا اعلنت بدء إجلاء مَن تبقّى من مواطنيها في أفغانستان، إلى جانب موظّفي سفارتها ومن عمل معهم من الأفغان، مشددة على أن إسبانيا مستعدّة لأيّ احتمال، بما في ذلك إخلاء السفارة إذا لزم الأمر وسبق ذلك قيام عدة دول منها النرويج والدنمارك باغلاق سفاراتها والعمل على اجلاء رعاياها.

مجلة بوليتيكو نقلت عن مصادر اميركية ان البنتاغون بدأ وضع الخطط لسحب كامل للبعثة الأمريكية في أفغانستان مضيفة ان القيادة الوسطى الأمريكية تعتبر إخلاء السفارة في كابل أمرا حتميا.

يأتي ذلك فيما وصل جنود أمريكيين إلى العاصمة كابول للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة ومدنيين آخرين.

الی ذلك أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابول موظفيها باتلاف الوثائق الحساسة والرموز الاميركية التي يمكن ان تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب الجماعة من العاصمة الافغانية.

هذا فيما أكد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، أن الوقت لم يفت لمنع سقوط كابول بيد طالبان، وحث إدارة الرئيس جو بايدن على وقف تقدم طالبان باستخدام الضربات الجوية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أن الوقت قد حان لتجنب حرب أهلية طويلة في البلاد، داعيا طالبان لوقف هجومها فورا، مشددا على الموقف الدولي في رفض الاستيلاء على السلطة بالقوة العسكرية موقف لم يحل دون تقدم طالبان وسيطرتها على الحكم في افغانستان بالقوة.