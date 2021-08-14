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وزارة الصحة : 466 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 466 وفاة جديدة بكورونا في ايران
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية، 466 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية من جراء فيروس كورونا في البلاد، وارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء في ايران الى 97 الفا و208 حالة.

العالم - ايران

يتبع ...

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