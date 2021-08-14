شاهد:بدء مناقشة التشكيلة الوزارية في البرلمان الإيراني

العالم - مراسلون

بعد نحو أسبوع من تنصيبه رئيسا ثامنا لإيران، قدم إبراهيم رئيسي قائمة وزرائه المقترحة للبرلمان للتصويت عليها. ووفقا للمادة 202 للقانون الداخلي للمجلس فإن أمام اللجان المتخصصة في البرلمان أسبوعاً واحداً لتقييم ومراجعة سجلات وخطط المرشحين، قبل التصويت والمصادقة عليهم.

وقال المتحدث بإسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الايرانية: "هناك نحو ستة عشرة لجنة متخصصة ستعقد اكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة اهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية وبعد الانتهاء سنبدأ في عملية التصويت والمرشح الذي لم يحصل على ثقة النواب يتوجب على الحكومة الجديدة تعيين مشرف وتقديم مرشح اخر في فترة لا تتجاوز 3 اشهر بحسب القانون".

الحقيبة الوزارية التي تضم 19 مرشحا يدخل بعضهم الحكومة لاول مرة، ومن ابرز المرشحين حسين أمير عبداللهيان وزيرا للخارجية ومحمد رضا اشتياني وزيرا للدفاع، واحمد وحيدي وزيرا للداخلية، وجواد اوجي وزيرا للنفط.

وقال نائب في البرلمان الايراني رسول فرخي ميكال: "انا اعتقد أن آفاق عمل البرلمان والحكومة واحدة ويسيران باتجاه تحقيق أهداف الثورة الاسلامية وكلاهما يرتكزون على معيار اختيار المرشح الكفؤ لمنصب الوزارة".

عملية التصويت على الثقة للوزراء المرشحين ستبدا يوم السبت القادم في جلسة علنية ولابد ان يثبت كل وزير كفاءته وينال الثقة والا فلا مكان له في الحكومة الجديدة .

من المقرر أن تتضح ملامح الحكومة الجديدة خلال التصويت النهائي لاعضاء البرلمان بعد مناقشة اهلية الوزراء وبرامجهم لادارة الحقيبة الوزارية خلال 4 الاعوام القادمة.