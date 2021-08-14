السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران.. اغلاق عام لمدة 5 ايام لاحتواء تفشي كورونا

ايران.. اغلاق عام لمدة 5 ايام لاحتواء تفشي كورونا
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا علي رضا رئيسي، انه تقرر اغلاق جميع المؤؤسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من بعد غد الاثنين لمدة خمسة ايام ابتداء بهدف السيطرة على انتشار فيروس كوفيد - 19.

العالم - ايران

واضاف رئيسي في تصريح اليوم السبت: سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة 12 ظهر غد الاحد ولغاية يوم الجمعة المقبل، مشيرا الى الغاء جميع تراخيص السفر الصادرة.

وأكد المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ، على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مضيفا: خلال ايام العطلة القادمة، سيسمح فقط للمهن الضرورية والتي ومحال بيع السلع الاساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها.

واردف قائلا: وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، فإنه يمنع اقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، كما سيتم منع المواكب السيارة.

روابط ذات صلة

وزارة الصحة : 466 وفاة جديدة بكورونا في ايران

الرئيس الايراني يؤكد شراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. معضلة التجاذب الدستوري بين دياب و عون

بعد تهجير الحويطات من أراضيهم: بن سلمان بصدد تأجير "نيوم" لشركات هندية

شاهد:بدء مناقشة التشكيلة الوزارية في البرلمان الإيراني

ايران.. اغلاق عام لمدة 5 ايام لاحتواء تفشي كورونا

طالبان؛ ورطة لاميركا ام ورقة امريكية

الحشد الشعبي: وضعنا خطة متكاملة لعملية أمنية واسعة في بغداد 