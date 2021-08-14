شاهد..فتى بريطاني يقطع المسافات سيراً لإنقاذ الكوكب

العالم - خاص بالعالم

وقال الناشط المناخي البالغ من العمر 11 عامًا، جود والكر:"أسير مسافة 210 ميلاً من هيبدن بريدج إلى لندن ويستغرق الأمر 21 يومًا.أفعل ذلك لأنني أريد أن تفرض حكومة بريطانيا ضريبة الكربون، وبالتالي فإن الشركات التي تحرق الوقود الأحفوري سيتعين عليها أن تدفع مقابل كمية الأطنان التي تنبعث منها ومن غازات الاحتباس الحراري".



ويقطع الفتى جودي ووكر البالغ من العمر احد عشر عاما المسافات يرافقه إما أحد أقاربه أو أصدقائه حاملا معه عريضتة ومطالبه.

وفي حين يحتاج التماس جود حول رسم الكربون جمع نحو مئة ألف توقيع ليصبح من الممكن بحثه وطرحه للنقاش بالبرلمان البريطاني لكن الفتى لم يحصل حتى الآن سوى على 57 ألف توقيع.



وقال الناشط المناخي البالغ من العمر 11 عامًا ، جود والكر:"يجب الاتفاق على إجراءات جادة لإبطاء تغير المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في اسكتلندا سيكون مجرد عالم بائس على ما أعتقد، إذا لم تسير هذه القمة كما هو مخطط لها نريد وضع قواعد غير اختيارية وثابتة والتي تشمل ضرائب الكربون".

واكدت والدة جود ، تامسين والكر :"انه يدافع عن شيء يؤمن به وقد عمل بجد حقًا. لم يكن من السهل النهوض كل يوم والمشي لمسافة 10 أميال لكنه فعل ذلك.أشعر بالفخر به حقًا".



يذكر ان لجنة مناخية تابعة للأمم المتحدة أكدت وقت سابق من هذا الشهر أن الاحترار العالمي يقترب بشكل خطير من الخروج عن نطاق السيطرة أن العالم سيواجه بالفعل مزيدًا من الاضطرابات المناخية لعقود إن لم يكن لقرون قادمة.



لكن معظم القادة السياسيين والمستثمرين لا زالوا يشهدون اختلافات وانقسامات حول ما يجب القيام به لإيقاف انبعاث الغازات الدفيئة ومن يجب أن يدفع ثمنها.

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