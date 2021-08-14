الرئيس عون يبث رسائل تفاؤل حذر حول تشكيل الحكومة

العالم - خاص بالعالم

قرار اربك المواطن وجعل البنزين بالقطارة؛ ورفعت غالبية محطات الوقود خراطيمها بانتظار ما ستؤول اليه الامور في التسعيرة النهائية بين ما تريده مديرية النفط وما يفرضه سلامة.

اما المحطات التي لا تزال تعمل فازدحمت امام طوابير السيارات، ولم يخل الامر من اشكالات تدخل الجيش والمخابرات جراءها للامساك بزمام الامور.

التخبط الذي اوجده قرار سلامة مس رغيف خبز اللبنانيين؛ وخلق أزمة طوابير أخرى على الأفران التي توقفت عن العمل بسبب فقدان المازوت.

لكن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت أنها لن تبقى مكتوفة الايدي امام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات؛ فاحتكارها يؤدي إلى استفحال الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون على الصعد كافة.

وبالفعل باشرت وحدات من الجيش اللبناني عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين. وأكدت أنه سيصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن.

كل ذلك يجري على وقع التجاذبات السياسية فيما تسود حالة من التشاؤم وتحذيرات من سيناريوهات سوداء تفرضها الخلافات حول تشكيل الحكومة التي طال انتظار ولادته.

فمصير اللبنانيين ليس رهن صراع السلطتين السياسية والنقدية فقط؛ انما يتعلق ايضا بتداعيات تقاذف المسؤوليات والاتهامات في إفشال تشكيل الحكومة.

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