إيران تعلن إغلاقا عاما لمدة 6 ايام لاحتواء تفشي الوباء

العالم - خاص بالعالم

في إيران اعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا انه تقرر اغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة 6 ايام بهدف السيطرة على انتشار الوباء مشيرة إلى أنه سيتم منع السفر بين جميع المدن من الساعة الثانية عشرة ظهر الاحد ولغاية يوم الجمعة من الاسبوع المقبل كما تم الغاء جميع تراخيص السفر الصادرة.

اللجنة شددت على ضرورة التزام جميع المواطنين بالبروتوكولات الصحية، مشيرة إلى أنه وخلال ايام العطلة القادمة، سيسمح فقط للمهن الضرورية ومحال بيع السلع الاساسية والمؤسسات التي تقدم الخدمات الطبية بمزاولة أنشطتها.

وفي سيدني أكبر مدن أستراليا سيتم تشديد القيود مع بداية ثامن أسبوع من الإغلاق، وفق ما ذكرت السلطات الأسترالية مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لا يمتثلون للقيود الصارمة سيواجهون غرامات باهظة اعتبارا من الاثنين في ظل فشل التدابير السارية حتى الان في الحد من انتشار الوباء.

أما في روسيا فقد تم تسجيل عددا قياسيا جديدا للوفيات الناجمة عن الوباء بلغ أكثر من 800 وفاة، ليرتفع الإجمالي خلال الجائحة إلى قرابة 170 ألف حالة، وأرجعت السلطات سبب زيادة الإصابات إلى انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى وبطء معدل التطعيم.

وفي فرنسا خرج عشرات الالاف من المواطنين إلى الشوراع للأسبوع الخامس على التوالي تنديدا بالتصريح الصحي الذي أقرته حكومة ماكرون والذي يفرض على المواطنين أن يبرزوا التصريح في الأماكن المختلفة وهي تثبت أن الشخص ملقح بالكامل ضد كورونا أو أنه يحمل فحص نتيجته سلبية أو أنه تعافى من المرض مؤخرا.

هذا وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع إلى أكثر من 206 ملايين حالة فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من أربعة ملايين حالة وفاة، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء.

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