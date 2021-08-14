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نوفوستي: اشتباكات بين الشرطة والقوميين المتعصبين عند مكتب الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

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