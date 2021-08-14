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شاهد.. مسؤول سعودي ينكر غلاء الاسعار في السعودية من الأساس!

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع تدهور الإقتصاد السعودي وارتفاع الاسعار وكلام مسؤول غرفة التجارة السعودية عن وجود عدم غلاء الأسعار في الاسواق.

العالم - المحميات

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