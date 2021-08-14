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مسؤول : ترحيب برلماني لخطط المرشح للخارجية في كابينة رئيسي

مسؤول : ترحيب برلماني لخطط المرشح للخارجية في كابينة رئيسي
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة" : ان اعضاء اللجنة النيابية اعربوا عن ترحيبهم بالبرامج التي طرحها "حسين امير عبداللهيان" المرشح لوزارة الخارجية في كابينة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي".

العالم - ايران

وفي تصريحه اليوم السبت، اشار "عباس زادة" الى مباحثات "امير عبداللهيان" مع اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الذي استغرق ساعتين اليوم.

واوضح، ان المرشخ للوزارة الخارجية في كابينة رئيسي، قدم خلال الاجتماع تحليلا شاملا حول وضع البلاد واستعرض الفرص والتحديات والتهديدات ومكامن القوة والضعف على صعيد السياسة الخارجية وجهاز الدبلوماسية في ايران.

واضاف، ان اعضاء اللجنة النيابية طرحوا في المقابل اقتراحاتهم، والتي نالت اهتمام الوزير المرشح للخارجية ايضا.

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مسؤول : ترحيب برلماني لخطط المرشح للخارجية في كابينة رئيسي

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