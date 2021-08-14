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سقوط قتلى في زلزال عنيف ضرب هايتي بقوة اكثر من 7 ريختر وتحذير من تسونامي في الكاريبي

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

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