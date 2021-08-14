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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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روسيا تعلن مقتل 8 أشخاص بتحطم طائرة إطفاء روسية طراز بي-200 في تركيا
أ ف ب: سقوط قتلى في زلزال عنيف ضرب هايتي بقوة 7.2 ريختر وتحذير من تسونامي في الكاريبي
أ ف ب: سقوط قتلى في زلزال عنيف ضرب هايتي بقوة اكثر من 7 ريختر وتحذير من تسونامي في الكاريبي
سقوط قتلى في زلزال عنيف ضرب هايتي بقوة اكثر من 7 ريختر وتحذير من تسونامي في الكاريبي
ا ف ب عن وكالات روسية: تحطم طائرة إطفاء روسية في تركيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب هايتي وصدور تحذير من وقوع تسونامي
نوفوستي: اشتباكات بين الشرطة والقوميين المتعصبين عند مكتب الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف
مصادر يمنية: دوي انفجار ضخم شرقي مدينة عدن جنوب اليمن وأنباء عن استهداف قائد شرطة بعبوة ناسفة
الرئيس عون: مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل أن يخرج الدخان الأبيض قريباً
الرئيس عون: أي موقف أو قرار إصلاحي اتّخذناه جوبه بعراقيل جمّة لم يكن هدفها إلاّ وضع العصيّ في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محلياً ودولياً
سقوط قتلى في زلزال عنيف ضرب هايتي بقوة اكثر من 7 ريختر وتحذير من تسونامي في الكاريبي
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش
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