كيان الاحتلال يخترق المغرب ويحفزه على توسيع التطبيع

العالم - البوصلة

كنا لانصدق ولانريد ان نصدق ان الشعب المغربي ذا التاريخ الطويل في حماية الاقصى ستنضم بلاده الى قطار التطبيع، سبب هذا الامر صدمة للمتابع العربي وخاصة اذا عدنا بالذاكرة الى الوراء لنعرف ان هناك بابا وحيدا من ابواب المسجد الاقصى سمي على اسم شعب دولة عربية وهو باب المغاربة، لانه يعرف عنهم قيامهم بحراسته بشكل كبير وقدموا التضحيات امام الاحتلال الصهيوني وقبل الحروب الصليبية، فماذا طرأ على قيادة بلادهم الان؟ فبسرعة عالية يسير التطبيع بين كيان الاحتلال وبعض الدول العربية، تطبيع رأت فيه العديد من الاوساط السياسية والاعلامية محاولة من كيان الاحتلال لاختراق هذه الدول والتغلغل بين شعوبها بهدف تمرير رسائله واجنداته فها، واخر هذه الدول كانت المغرب التي وقعت اتفاقيات مشبوهة بحسب مراقبين مع كيان الاحتلال.

ضيوف الحلقة:

عمر عساف - رئيس تجمع المدن والقرى الفلسطينية المهجرة