سيدتان مسلمتان تعريان اللوبي الصهيوني "إيباك" والديمقراطية الأمريكية

العالم – كشكول

الوجه "المنمق" للديمقراطية الامريكية، هو الوجه الذي نراه على شبكات القنوات الفضائية، وعلى صفحات الصحف، وعلى لافتات المتظاهرين، بينما الوجه القبيح واالحقيقي لهذه الديمقراطية، فهو غارق في الاعماق المظلمة في النظام الامريكي، فلا يظهر الا في الغرف المظلمة التي يديرها اصحاب النفوذ والمال وتجار السلاح ولوبيات الضغط، التي تشكل اللوبيات الاسرائيلية عصبها، واكبر هذه اللوبيات واكثرها تاثيرا في القرار الامريكي، هي "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية"، والتي تسمى اختصاراً "أيباك".

كل الانحياز الامريكي لـ"اسرائيل" على مدى عقود طويلة، وكل الدعم الامريكي للانظمة العربية الرجعية، وكل الحروب والسياسات العدوانية لامريكا ضد العرب والمسلمين، كل ذلك ما كان ليحصل لولا تأثير اللوبيات الاسرائيلية، واصحاب المال والنفوذ في امريكا، على القرار الامريكي.

من اجل التعرف على اكبر اللوبيات الاسرائيلية في امريكا، وكيف تتحكم بالديمقراطية والقرر الامريكي، سنتوقف قليلا امام "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (أيباك)، فهذه اللجنة هي أقوى جمعيات الضغط في امريكا، وهدفها تحقيق الدعم الأمريكي ل"إسرائيل"، ولا تقتصر "الأيباك" على اليهود بل يوجد فيها أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين. تم تأسيسها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور. وكانت تسمى "اللجنة الصهيونية الأمريكية للشؤون العامة"، ولا يمكن لأي امريكي ان يترشح للانتخابات بدون الحصول على مباركة "أيباك"، لذلك نرى تسابق المرشحين الامريكيين في الذهاب الى "ايباك" من اجل الحصول على مباركتها.

"إيباك" هذه ورغم كل دورها في الحياة السياسية لامريكا، نرها تجند كل امكانياتها وتأثيرها، لمواجهة سيدتين مسلمتين!! هما إلهان عمر و رشيدة طليب، النائبتان الديمقراطيتان في مجلس النواب الامريكي، بهدف اسكاتهما من خلال ارعابهما وتهديدهما، حتى وصل الامر ب"ايباك" الى التحريض على قتل النائبتين، بسبب مواقفها المناهضة لـ"اسرائيل"، وفضحهما دور "ايباك" وتقديمها المصلحة "لاسرائيلية" على المصلحة الامريكية.

المتحدث باسم البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر، جيرمي سيلفين كشف عن إن "إيباك" وضعت حياة عمر والبرلمانية رشيدة طليب في خطر بسبب حملة لاذعة ضد البرلمانيات المسلمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، روجت لمنشورات من قبيل أن عمر لا ترى فرقاً بين طالبان وأمريكا والديمقراطيات والإرهابيين. وقد تم نشر اعلان في "فيسبوك" يحتوى على صور لعمر مع تعليق "قف مع أمريكا، قف ضد الإرهابيين"،

وأضاف سيلفين أن اللغة المستخدمة في المنشورات من قبل “إيباك” مطابقة لرسائل الكراهية، التي تتلقاها عضوة الكونغرس، وكتب يقول على تويتر أن "إيباك" تعرض حياة النائبة عمر للخطر بإعلانات هجومية معادية للإسلام، وربط المسلمين الأمريكيين بالإرهاب بلا أساس.

ما قاله سيلفين، يكشف وبشكل صارخ، عن زيف الديمقراطية الامريكية، فهي تلوذ للصمت، عندما ترى الحملات التحريضية العلنية على قتل نائبتين، بسبب مواقفهما السياسية، كما هي الحملة التي تقودها "ايباك" ضد عمر وطليب، بينما تقيم هذه الديمقرطية الدنيا ولا تقعدها ، ضد كل من ينتقد "اسرائيل" وجرائمها ضد الفلسطينيين. وكشف ايضا عن مدى خوف ورعب، منظمة متغلغلة في المجتمع الامريكي مثل "ايباك"، من سيدتين مسلمتين لا تمتلكان من نفوذ او مال او سلاح، الا سلاح "الكلمة"، التي تنزل بكل ثقل وعنفوان "الحق"، على كل باطل "ايباك" فيدمغه فاذا هو زاهق.