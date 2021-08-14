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شاهد.. تركي آل الشيخ والفساد و "اليد الخربانة"!

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع الفساد في السعودية ودور رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في هدر اموال الشعب السعودي

العالم - المحميات

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شاهد.. تركي آل الشيخ والفساد و "اليد الخربانة"!

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