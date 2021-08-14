السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

عمر عساف: نحن نراهن على الضغط الشعبي الذي يؤكد التزامه بالقضية الفلسطينية

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

على الدول المحتلة امريكيا ان تحذر "الافغنة"

مع الحدث .. تطورات الملف الافغاني ومرحلة طالبان الجديدة

بالفيديو.. إيران تعلن إغلاقا عاما لمدة 6 ايام لاحتواء تفشي الوباء

شاهد.. تركي آل الشيخ والفساد و "اليد الخربانة"!

سيدتان مسلمتان تعريان اللوبي الصهيوني "إيباك" والديمقراطية الأمريكية

مسؤول : ترحيب برلماني لخطط المرشح للخارجية في كابينة رئيسي