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بغداد تعمل على إشراك سوريا في مؤتمر دول الجوار

بغداد تعمل على إشراك سوريا في مؤتمر دول الجوار
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفائز، اليوم السبت، عن سعي الحكومة العراقية لتوجيه الدعوة لسوريا للمشاركة في قمة دول جوار العراق المقرر عقدها نهاية الشهر الحالي.

العالم - العراق

وقال الفائز في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن العراق يحاول حاليا التفاهم مع بعض الدول كفرنسا والسعودية والإمارات من أجل تصفية الأجواء من خلال مشاركة سوريا، خصوصا إذا أردنا تصفية أجواء المنطقة وعقد مصالحات.

وتوقع الفائز أن يكون هناك توافق على الموضوع، وأضاف مقترح القمة أصلا لتصفية الأجواء وإعطاء دور للعراق، وربما توافق فرنسا على دعوة سوريا دعما لهذه الفكرة ودعما لموقف العراق، واصفا مشاركة سوريا في القمة بالضرورية.

وتضع الحكومة العراقية الخطوات النهائية للتحضيرات لعقد القمة المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري أغسطس / آب، بمشاركة دور الجوار، وتبحث الدول المجتمعة المشكلات والتحديات التي تمر بها المنطقة.

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