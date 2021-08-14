حساب شهير يؤكد استمرار توتر العلاقات بين السعودية والإمارات

العالم- الامارات

وفي تغريدة قال على تويتر قال "رجل دولة" أن العلاقات السعودية الإماراتية نحو مزيدٍ من التوتر و المباحثات السرية التي يجريها الطرفان تفشل بشكلٍ متكرر.

وأشار إلى أننا ربما نشاهد في الأيام القليلة المقبلة المزيد من التصعيد.

وكان موقع "Oil Price" قد أوضح في تقرير نشره الخميس الفائت أن الخلاف السعودي الإماراتي لم ينته على الرغم من إتفاق أوبك+، وإن ما رآه العالم على أنه خلاف حول حصة النفط كان في الواقع سنوات من تطور صراع حقيقي وهام، ولهذه الإنقسامات القدرة على النمو لخلافات أعمق بمرور الوقت.

وقالت "Tsvetana Paraskova" في تقريرها أن المقاومة المفاجئة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال مفاوضات أوبك + الشهر الماضي فاجأت سوق النفط، لكن الخلاف بين الإمارات والسعودية لم يكن مفاجئًا للخبراء الذين يتابعون سياسات الشرق الأوسط منذ سنوات.

لمدة أسبوعين في أوائل يوليو ، عقد الحلفاء السعودية والإمارات العربية المتحدة سوق النفط - وأسعار النفط - معلقين على خلافهم حول كمية النفط التي يمكن لأبو ظبي والأعضاء الآخرين في أوبك + ضخها مع بدء التحالف في حل 5.8 مليون برميل المتبقية.

وفي حين فاجأ الخلاف العديد من المشاركين في السوق ، بالنسبة للمحللين والخبراء الذين يتابعون التطورات في الشرق الأوسط ، لم يكن مفاجئاً أن المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة بين الحليفين وجدت منفذاً في قضية تبدو ثانوية مثل ما إذا كان يمكن للإمارات أن تضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة.