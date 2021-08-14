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الرئيس اللبناني يوجه رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدّت بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

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