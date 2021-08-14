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غلاء الاسعار في السعودية

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع تدهور الإقتصاد السعودي وارتفاع الاسعار وكلام مسؤول غرفة التجارة السعودية عن وجود عدم غلاء الأسعار في الاسواق وموضوع الفساد في السعودية ودور رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ في هدر اموال الشعب السعودي.

العالم - المحميات

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