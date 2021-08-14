السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور: الشرطة الليبية تعلن القبض على مجرم "خطير" 

بالصور: الشرطة الليبية تعلن القبض على مجرم
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الليبية القبض على مجرم وصفته بـ"الخطير" بعملية مشتركة بين 3 من أفرعها في منطقة الجفرة.

العالم - ليبيا

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن "أعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن الجفرة بالتعاون مع مركز شرطة أنجيلة وقوة المديرية السرية الثالثة، ألقوا القبض على مجرم خطير ومطلوب على ذمة قضايا جنائية من قتل وخطف وترويج المخدرات ومسجل ضده عدة محاضر بمراكز الشرطة".

وأضافت: "بعد أخذ الإذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل الذي كان متواجدا به بمنطقة أنجيلة، حيث حاول مقاومة الشرطة بإطلاق النار عليهم مما أجبرهم على الرد على مصدر النيران وإصابته في قدمه وتم ضبطه بمخبئه تحت الأرض الذي كان يستعمله للتنقل داخل المزارع المجاورة، وكذلك تم ضبط 3 أشخاص من الجنسيات الإفريقية كانوا معه".

وأسفر تفتيش المنزل عن العثور على مصنع كبير معد لتصنيع الخمور، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

روابط ذات صلة

ليبيا.. وقف ضخ المياه بمنظومة الحساونة بعد اقتحام مجموعة مسلحة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. الحكومة السورية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد

مرشح وزارة الدفاع الإيرانية: تطوير الإمكانيات التقنية أولوية الوزارة المقبلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-08-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-08-2021

لبنان.. 235 مريضا بينهم أطفال مهددون بالموت بسبب نقص المحروقات

طالبان تسيطر على مدينة "مزار شريف"