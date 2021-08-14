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وزير الدفاع الالمانية: الجيش الألماني سيشارك في إخلاء سفارة ألمانيا في كابول وإجلاء موظفيها

السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

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