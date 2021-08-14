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طالبان تسيطر على مدينة "مزار شريف"

طالبان تسيطر على مدينة
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعلنت مصادر أفغانية أن جماعة "طالبان" سيطرت على مدينة مزار شريف الشمالية.

العالم- أفغانستان

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أفغاني محلي مساء السبت، بأن قوات "طالبان" سيطروا على مدينة مزار شريف الواقعة في الشمال والتي كانت آخر معاقل الحكومة الأفغانية في الشمال، فيما فرت قوات الأمن إلى حدود أوزبكستان.

وصرح أفضل حديد رئيس مجلس محافظة بلخ بأن "طالبان سيطرت على مزار شريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال، مشيرا إلى أن الجنود تركوا معداتهم وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع قائلا: "جميع القوات الامنية غادرت مدينة مزار رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في منطقة خارج وسط المدينة".

هذا وقال عضوُ مجلسٍ إقليمي في افغانستان إنّ عناصر جماعةِ طالبان وصلوا الى مشارفِ العاصمة كابول دون ايِ مقاومةٍ تُذكر .

واوضحَ المسؤولُ الافغاني الذي رفضَ الكشفَ عنِ اسمِه أنّ جماعةَ طالبان بعد سيطرتِها على مدينةِ "بُلْ عَلَم" الأفغانية لم تبعُدْ سوى خمسين كيلومتراً عن العاصمة موضحاً أنها باتت تُسيطر على المناطقِ المحيطة بكابول.

وخلال أسبوعٍ ونَيّف، سيطرت طالبان بالكامل تقريباً على شمالِ أفغانستان وغربِها وجنوبِها ووصلت إلى أبوابِ كابول. دون ابداءِ أيِ مؤشرٍ يدلُ على رغبتِها في إبطاءِ تقدُمِها.

وقال مراسل التلفيزيون الإيراني إن طالبان تسيطر على 90% من الأراضي الأفغانية.

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