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بالصور.. الحكومة السورية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد

بالصور.. الحكومة السورية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد
السبت ١٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أدى أعضاء الحكومة السورية برئاسة حسين عرنوس اليمين أمام الرئيس بشار الأسد، وذلك بعد أربعة أيام من صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

العالم - سوريا

وظهر في الصور التي نشرتها حسابات الرئاسة السورية أعضاء الوزارة جميعهم يؤدون اليمين، وبينهم الوزارء الذين لم يتبدلوا بموجب مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة الذي صدر في 10 من الشهر الجاري.

وبموجب المرسوم، تم تبديل وزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى وزيري دولة.

وبعد أداء القسم ستباشر الحكومة تنفيذ مهامها حسب الدستور الذي تنص المادة 120 منه على:

"يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط".

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بالصور.. الحكومة السورية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الأسد