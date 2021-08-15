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مصادر إعلامية: اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي طالبان في ضواحي العاصمة كابول

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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