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مصدر مسؤول: طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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طالبان تسيطر على مدينة جلال أباد الافغانية

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