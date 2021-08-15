ندوة 'نهضة الامام الحسين (ع) ثورة الحفاظ على القيم الانسانية'

العالم - ايران

ونشر المركز البيان التالي (https://www.one-center.net/2021/08/blog-post_66.html):

يتشرف مركز الامة الواحدة للدرسات الفكرية والاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة عاشوراء الدولية بدعوتكم للمشاركة في الندوة الفكرية احياء لذكرى عاشوراء عبر العالم الافتراضي تحت عنوان (نهضة الامام الحسين (سلام الله عليه) ثورة الحفاظ على القيم الانسانية).

وسيشارك في الندوة نخبة من الشخصيات الدينية والفكرية من العالمين العربي والاسلامي وفي مقدمتهم رئيس مؤسسة عاشوراء الدولية اية الله الشيخ محمد حسن اختري ونائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس الحكومة العراقية الاسبق الدكتور ابراهيم الجعفرية ورئيس مركز الامة الواحدة سماحة السيد فادي السيد.



لمتابعة الندوة عبر الرابط التالي

Join Zoom Meeting

https://polimi-it.zoom.us/j/8506143468?pwd=Q0xTZGdwa0FKb3U3L1Z2VThYZFVxZz09

Meeting ID: 850 614 3468

Passcode: 564894