خبيرة تغذية تحذر من تقطيع 'البطيخ' قبل غسلها بالصابون..لهذا السبب!

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وأوضحت الخبيرة أنتونينا ستارودوبوفا، وفقا لـ"نوفوستي" أن الغسيل يمنع ‏وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند قطع هذه الثمار، ‏والتي تسبب حال وجودها الكثير من مشاكل العدوى المعوية.‏

وشددت على عدم تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل ‏أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير ‏المعهودة‎.‎

وأكدت ضرورة حفظ البطيخ في أماكن بعيدة عن الحشرات ‏الطائرة، إذ إنها قد تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب ‏أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا‎.‎

وتنصح خبيرة التغذية بعدم تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة ‏بذور البطيخ وخاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن ‏أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي‎.‎