في حصيلة جديدة.. 20 قتيلا و79 جريحا بانفجار عكار

العالم - لبنان

من جهته، أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ "أنّه نقل 20 قتيلًا و79 جريحًا حتّى الساعة، نتيجة انفجار صهريج محروقات في بلدة التليل في عكار".

وذكرت معلومات صحافيّة، أنّ "ظروف وقوع الانفجار وملابساته لا تزال غير واضحة، بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى إفادات المصابين، الّذين كانوا بأغلبيّتهم ممَّن تجمّعوا حول خزّان المحروقات لتعبئة البنزين من المستودَع المموَّه، الّذي كان "ثوّار عكّار" قد كشفوا عنه بعد ظهر أمس، وقد حضرت قوّة من الجيش اللبناني في حينها لمعالجة الأمور". وأشارت إلى أنّ "بعد مغادرة الجيش المكان ليلًا، حصل تدافع كبير من قِبل أبناء المنطقة لتعبئة ما تبقّى من البنزين في الخزّان، حيث حصل الانفجار".