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في حصيلة جديدة.. 20 قتيلا و79 جريحا بانفجار عكار

في حصيلة جديدة.. 20 قتيلا و79 جريحا بانفجار عكار
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أدّى ​انفجار​ خزّان بنزين في بلدة التليل عكار فجرًا، إلى سقوط 20 قتيلًا وعشرات المصابين، بعضهم في حال حرجة للغاية، تمّ نقلهم جميعًا إلى مستشفيات اليوسف حلبا وعكار-رحال في بلدة الشيخ محمد، السلام في طرابلس، سيدة السلام في القبيات والجعيتاوي في بيروت.

العالم - لبنان

من جهته، أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ "أنّه نقل 20 قتيلًا و79 جريحًا حتّى الساعة، نتيجة انفجار صهريج محروقات في بلدة التليل في عكار".

وذكرت معلومات صحافيّة، أنّ "ظروف وقوع الانفجار وملابساته لا تزال غير واضحة، بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى إفادات المصابين، الّذين كانوا بأغلبيّتهم ممَّن تجمّعوا حول خزّان المحروقات لتعبئة البنزين من المستودَع المموَّه، الّذي كان "ثوّار عكّار" قد كشفوا عنه بعد ظهر أمس، وقد حضرت قوّة من الجيش اللبناني في حينها لمعالجة الأمور". وأشارت إلى أنّ "بعد مغادرة الجيش المكان ليلًا، حصل تدافع كبير من قِبل أبناء المنطقة لتعبئة ما تبقّى من البنزين في الخزّان، حيث حصل الانفجار".

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