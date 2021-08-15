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'آيفون 13'..كاميرا بجودة التصوير السينمائي!

'آيفون 13'..كاميرا بجودة التصوير السينمائي!
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات "آيفون 13"، والمنتظر ‏الإعلان عنه خلال مؤتمر الشركة السنوي، الشهر المقبل، والتي ‏اعتادت فيه الكشف عن أحدث هواتفها.‏

العالم - العالم الرقمي

وأوضح الصحفي المختص بالشؤون التقنية، مارك غورمان، ‏صاحب التسريبات، أن هناك تحديثات طرأت على الكاميرا الخلفية ‏للآيفون، إذ تم استحداث نظام تصوير جديد يطلق عليه ‎ ‎Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور الكاميرا التصوير ‏بجودة توازي التصوير السينمائي‎.‎

وأشار غورمان إلى أن هذا التصوير يمنح المستخدمين القدرة ‏على التحكم في مقدار مساحة الضبابية‎ (blur) ‎بعد الانتهاء من ‏تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة ‏والخلفية‎.‎

وأضاف أنه لكي يكون هذا النظام فعالا، طورت "أبل" نظام ‏‏"الفلاتر" على الصور، إذ سيكون بوسع مستخدمي "آيفون 13" ‏تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة‎.‎

وذكر الصحفي الأمريكي ميزة حصرية في "آيفون 13" وهي ‏‎ ‎ProRes، وتعني تصوير الفيديو بجودة عالية، وتعطي ‏المستخدمين أيضا قدرة أكبر على التحكم في تحرير الفيديوهات، ‏لافتًا إلى أن ما يعيب هذه الميزة أنها ستجعل مقاطع الفيديو التي ستنتجها ‏تحتل مساحة أكبر في ذاكرة الهاتف‎.‎

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