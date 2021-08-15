'آيفون 13'..كاميرا بجودة التصوير السينمائي!

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وأوضح الصحفي المختص بالشؤون التقنية، مارك غورمان، صاحب التسريبات، أن هناك تحديثات طرأت على الكاميرا الخلفية للآيفون، إذ تم استحداث نظام تصوير جديد يطلق عليه Cinematic Video، أي أنه سيكون بمقدور الكاميرا التصوير بجودة توازي التصوير السينمائي.
وأشار غورمان إلى أن هذا التصوير يمنح المستخدمين القدرة على التحكم في مقدار مساحة الضبابية (blur) بعد الانتهاء من تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية ضبط تأثيرات الإضاءة والخلفية.
وأضاف أنه لكي يكون هذا النظام فعالا، طورت "أبل" نظام "الفلاتر" على الصور، إذ سيكون بوسع مستخدمي "آيفون 13" تركيز الفلاتر على أجزاء بعينها من الصورة.
وذكر الصحفي الأمريكي ميزة حصرية في "آيفون 13" وهي ProRes، وتعني تصوير الفيديو بجودة عالية، وتعطي المستخدمين أيضا قدرة أكبر على التحكم في تحرير الفيديوهات، لافتًا إلى أن ما يعيب هذه الميزة أنها ستجعل مقاطع الفيديو التي ستنتجها تحتل مساحة أكبر في ذاكرة الهاتف.