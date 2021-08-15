استمرار عمليات بحث عن ضحايا ومفقودين انفجار عكار لبنان

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وافادت معلومات صحافيّة بأنّ حالة غضب تسود بلدة التليل في ​عكار​، حيث قام عدد من الأهالي بإحراق ​الشاحنات​ الموجودة في مستودع الرمل والبحص، حيث وقع انفجار خزّان محروقات ​ كردّة فعل على الكارثة، مشيرةً إلى أنّ الأهالي قاموا أيضًا بإحراق شاحنة قرب منزل صاحب الخزّان، مهدّدين بإحراق منزله.

في السياق دعا وزير الصحة لبنان ​حمد حسن​، جميع ​المستشفيات​ في عكار و​الشمال​ وصولاً إلى العاصمة، إلى استقبال الجرحى منحادثة تليل الأليمة في عكار، على نفقة ​وزارة الصحة العامة​، دون تردّد.

ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ مستودعات الوزارة ستفتح الآن لتوزيع ما يوجد من أدوية حروق ومضادات حيويّة وغيرها من مستلزمات لزوم المصابين، ونتمنّى على كلّ الجمعيّات الّتي تمتلك مخزونًا، القيام بالمبادرة لإسعاف المواطنين.

و ادى انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار شمال لبنان فجر اليوم الاحد ، الى سقوط 20 ضحية واصابة 80 شخصا.