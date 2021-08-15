الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

استمرار عمليات بحث عن ضحايا ومفقودين انفجار عكار لبنان

استمرار عمليات بحث عن ضحايا ومفقودين انفجار عكار لبنان
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

لا تزال عمليّات المسح مستمرّة من قِبل الجيش و​الصليب الأحمر اللبناني​، بحثًا عن ضحايا ومفقودين محتملين في انفحار خزان بنزين في منطقة عكار شمال لبنان.

العالم_لبنان

وافادت معلومات صحافيّة بأنّ حالة غضب تسود بلدة التليل فيعكار​، حيث قام عدد من الأهالي بإحراقالشاحناتالموجودة في مستودع الرمل والبحص، حيث وقع انفجار خزّان محروقات كردّة فعل على الكارثة، مشيرةً إلى أنّ الأهالي قاموا أيضًا بإحراق شاحنة قرب منزل صاحب الخزّان، مهدّدين بإحراق منزله.

في السياق دعا وزير الصحة لبنان حمد حسن​، جميعالمستشفياتفي عكار و​الشمالوصولاً إلى العاصمة، إلى استقبال الجرحى منحادثة تليل الأليمة في عكار، على نفقةوزارة الصحة العامة​، دون تردّد.

ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ مستودعات الوزارة ستفتح الآن لتوزيع ما يوجد من أدوية حروق ومضادات حيويّة وغيرها من مستلزمات لزوم المصابين، ونتمنّى على كلّ الجمعيّات الّتي تمتلك مخزونًا، القيام بالمبادرة لإسعاف المواطنين.

و ادى انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار شمال لبنان فجر اليوم الاحد ، الى سقوط 20 ضحية واصابة 80 شخصا.

روابط ذات صلة

شاهد.. انفجار صهريج وقود في لبنان وأنباء عن سقوط ضحايا

رياض سلامة يفجر السوشيال في لبنان.. من يحميه؟

بانوراما.. مناقشة حكومة رئيسي في البرلمان وتداعيات ازمة الوقود في لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. نشوب حريق هائل بمنطقة الكرادة

مصادر محلية: رئيس وزراء ماليزيا يستقيل من منصبه غدا الاثنين

تعرف على فاكهة تقيك من الاكتئاب والسرطان والعديد من الأمراض

لجنة 5+5 الليبية تدعو لإخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب والقوات الأجنبية دون استثناء

في ظل سيطرة طالبان.. 84 عسكريا افغانيا يفرون الى اوزبكستان

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال مدمر في هايتي