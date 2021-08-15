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واشنطن تبدأ اخلاء سفارتها في كابل

واشنطن تبدأ اخلاء سفارتها في كابل
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

نقلت المصادر عن مسؤولين أن اميركا بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

العالم-افغانستان

وبحسب رويترز، قال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن "طالبان" سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي البلاد دون قتال صباح الأحد.

وخلال أسبوع ونيّف، سيطرت طالبان بالكامل تقريباً على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها ووصلت إلى أبواب كابول. دون ابداء أيِ مؤشر يدل على رغبتها في إبطاء تقدمها.

وقال مراسل التلفيزيون الإيراني إن طالبان تسيطر على 90% من الأراضي الأفغانية.

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