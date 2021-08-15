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الجزائر تؤكد تطابق وجهات نظرها مع تركيا حول القضية الفلسطينية

الجزائر تؤكد تطابق وجهات نظرها مع تركيا حول القضية الفلسطينية
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وجود إمكانيات لتوسيع التعاون بين بلاده وتركيا في مجالات الزراعة والمناجم والسياحة.

العالم-الجزائر

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عقب لقائهما بالعاصمة الجزائر.

ولفت لعمامرة إلى وجود تعاون استراتيجي بين الجزائر وتركيا.

وأكد بذل الطرفين جهودا مكثفة من أجل تحقيق الأهداف التي حددها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون، رغم تداعيات جائحة كورونا.

ونوه أن البلدين يمتلكان إمكانات وقدرات اقتصادية كبيرة.

ولفت إلى امكانية تطوير التعاون في مجالات الزراعة والسياحة والمناجم، مؤكدا أن تركيا تمتلك خبرة كبيرة في هذه القطاعات الثلاثة.

وأكد أنه يمكن توسيع التعاون بين البلدين في هذه المجالات عبر الاستفادة من تجارب تركيا، والمضي نحو آفاق جديدة.

من ناحية أخرى، أكد على تطابق وجهات النظر بين تركيا والجزائر حيال القضية الفلسطينية.

وشدد أن رغبتهم الوحيدة هي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بأسرع وقت.

والسبت، بدأ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.

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