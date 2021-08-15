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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
طالبان تعلن السيطرة على عاصمتي ولايتي باميان وخوست
مسؤولان أميركيان: بدأنا في إجلاء موظفي السفارة في كابول
مصدر مسؤول: طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية
مصادر إعلامية: اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية ومسلحي طالبان في ضواحي العاصمة كابول
الناطق باسم لجنة التفاوض في درعا السورية: تم الاتفاق على "الخطوط الرئيسية" لخارطة طريق تتضمن حلا شاملا
وزير الدفاع الالمانية: الجيش الألماني سيشارك في إخلاء سفارة ألمانيا في كابول وإجلاء موظفيها
رويترز نقلا عن مسؤول محلي: طالبان استولت على مدينة مزار الشريف الشمالية وقوات الأمن الأفغانية فرت نحو حدود أوزبكستان
الرئيس اللبناني يوجه رسالة الى مجلس النواب يطلب فيها مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدّت بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم
"هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية" تحذر من سقوط آلاف الضحايا ووقوع أضرار مادية فادحة جراء زلزال هايتي
عمر عساف: نحن نراهن على الضغط الشعبي الذي يؤكد التزامه بالقضية الفلسطينية
طالبان تعلن السيطرة على عاصمتي ولايتي باميان وخوست
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.