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شاهد.. كاميرا العالم توثق عملية القوات اليمنية على الجبهات الحدودية

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

تنفذ القوات اليمنية المشتركة عمليات نوعية في جبهة عسير الحدودية مع السعودية، وتحقق انتصارات كبيرة عبر تحرير عشرات المواقع.

العالم - مراسلون

الى جبهة عسير الحدودية وصلت كاميرا العالم لزيارة مقاتلي الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الثغور والمواقع الأمامية ورصد الوضع الميداني والعملياتي في هذه الجبهة ومعنويات المقاتلين وعملياتهم النوعية التي ينفذونها ضد الجيش السعودي ومرتزقته بشكل يومي.

المقاتلون يقضون هنا أوقاتهم في التخطيط والتجهيز والإعداد والتنفيذ لعمليات نوعية داخل العمق السعودي وبشكل مستمر، وفق خطط عسكرية لاستنزاف الجيش السعودي ومرتزقته، وقد تمكنوا من تحرير العشرات من الجبال والمواقع الاستراتيجية على امتداد الشريط الحدودي بجبهة عسير.

جبهة عسير تتميز بطبيعتها الجغرافية الصعبة وجبالها الشاهقة ، وهو ماجعلها مسرحا لأعنف المعارك منذ بداية العدوان على اليمن حيث دفع النظام السعودي بآلاف المرتزقة لحماية شريطه الحدودي.

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شاهد.. كاميرا العالم توثق عملية القوات اليمنية على الجبهات الحدودية

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