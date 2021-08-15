الرئيس اللبناني يدعو الى تحقيق عاجل حول انفجار الصهريج

العالم _ لبنان

ولفت في بيان، إلى أنّ هذه المأساة الّتي حلّت بمنطقة عكار أدمت قلوب جميع اللبنانيّين، الّذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة الّتي ألمّت بهم.

وأشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى أنّ الرئيس عون كان تابع تطوّرات الحادث الأليم، وطلب استنفار القوى والأجهزة الأمنيّة والصحيّة في المنطقة، لمكافحة الحريق والعمل لنقل المصابين إلى ​المستشفيات​ والمراكز الصحيّة، وتقديم الإسعافات لهم على حساب ​وزارة الصحة العامة​، كما طلب من ​القضاء​ المختص إجراء التحقيقات اللّازمة لكشف الملابسات الّتي أدّت إلى وقوع الانفجار، وتكثيف البحث للتأكّد من عدم وجود مفقودين.

وفي السياق أكد عضو ​تكتل لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن صاحب مستودع البنزين لا ينتمي الى ​التيار الوطني الحر​، ولا صلة لنا به أو بأحد أفراد عائلته على الاطلاق، بل ينتمي لتيار آخر وعلاقاته التجارية مع بعض النواب من كتلة أخرى معروفة.

و ادى انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار شمال لبنان فجر اليوم الاحد ، الى سقوط 20 ضحية واصابة 80 شخصا و لا تزال عمليّات المسح مستمرّة من قِبل الجيش و​الصليب الأحمر اللبناني​، بحثًا عن ضحايا ومفقودين محتملين.

و السبب حسب المعلومات الأولية فان الجيش صادر صهريج بنزين وقام بتوزيعه ليعود صاحب الصهريج و يطلق النار على الصهريج و يحدث الانفجار الضخم.