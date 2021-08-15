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الرئيس اللبناني يدعو الى تحقيق عاجل حول انفجار الصهريج

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس الجمهوريّة لبنان  ​ميشال عون​، عن ألمه على ضحايا انفجار صهريج ​المحروقات​ في ساعة متأخرة من ليل أمس في بلدة التليل في ​منطقة عكار​، الّذي أودى بحياة عشرات الضحايا، متمنّيًا "الشفاء العاجل للجرحى.

العالم _ لبنان

ولفت في بيان، إلى أنّ هذه المأساة الّتي حلّت بمنطقة عكار أدمت قلوب جميع اللبنانيّين، الّذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة الّتي ألمّت بهم.

وأشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إلى أنّ الرئيس عون كان تابع تطوّرات الحادث الأليم، وطلب استنفار القوى والأجهزة الأمنيّة والصحيّة في المنطقة، لمكافحة الحريق والعمل لنقل المصابين إلىالمستشفياتوالمراكز الصحيّة، وتقديم الإسعافات لهم على حسابوزارة الصحة العامة​، كما طلب منالقضاءالمختص إجراء التحقيقات اللّازمة لكشف الملابسات الّتي أدّت إلى وقوع الانفجار، وتكثيف البحث للتأكّد من عدم وجود مفقودين.

وفي السياق أكد عضوتكتل لبنان القويالنائبأسعد درغامفي تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن صاحب مستودع البنزين لا ينتمي الىالتيار الوطني الحر​، ولا صلة لنا به أو بأحد أفراد عائلته على الاطلاق، بل ينتمي لتيار آخر وعلاقاته التجارية مع بعض النواب من كتلة أخرى معروفة.

و ادى انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار شمال لبنان فجر اليوم الاحد ، الى سقوط 20 ضحية واصابة 80 شخصا و لا تزال عمليّات المسح مستمرّة من قِبل الجيش و​الصليب الأحمر اللبناني​، بحثًا عن ضحايا ومفقودين محتملين.

و السبب حسب المعلومات الأولية فان الجيش صادر صهريج بنزين وقام بتوزيعه ليعود صاحب الصهريج و يطلق النار على الصهريج و يحدث الانفجار الضخم.

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