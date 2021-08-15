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بري: فجر أسود ودام جديد بتاريخ لبنان.. أما آن لهذا الليل أن ينجلي؟

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس مجلس النواب لبنان  ​نبيه بري​، فاجعة  انفجار في الشمال : فجر أسود ودام جديد في ​تاريخ لبنان​ واللبنانيّين، وهذه المرّة من عكّار الحرمان.

عالم_لبنان

و علق بري اليوم الاحد فاجعة ...الّتي أصابتعكاروبلدة التليل، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى جرّاء إنفجار مستودعات تخزين للنفط، فجر أسود ودام جديد فيتاريخ لبنانواللبنانيّين، وهذه المرّة من عكّار الحرمان... من بلدة التليل الّتي فُجعت وفُجع معها كلّ اللبنانيّين بسقوط العشرات من خيرة أبنائها وأبناء عكار شهداء والمئات من الجرحى.

وشدّد في بيان، على أنّ أمام هذه المأساة الوطنيّة، نتقدّم من أبناء عكار ومن أهالي بلدة التليل ومن مؤسّسةالجيش اللبنانيومن ذوي الشهداء، بأحرّ التعازي، وللجرحى الدعاء بالشفاء العاجل، متسائلًا: أما آن لهذا الليل أن ينجلي.

وغرد النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على تويتر: "عكار صنو البقاع بعامة وبعلبك الهرمل بخاصة في الاهمال والحرمان الرسميين، هناك ظلم تاريخي للمنطقة واهلها. اليوم كانت ضحية لفاجعة كبيرة تدمي القلوب. خالص التعازي بالذين قضوا والدعاء للجرحى. المطلوب تضامن وطني عام رسمي وشعبي معها لنجدة أهلنا وانقاذهم ولملمة جراحهم.

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