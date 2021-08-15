بري: فجر أسود ودام جديد بتاريخ لبنان.. أما آن لهذا الليل أن ينجلي؟

عالم_لبنان

و علق بري اليوم الاحد فاجعة ...الّتي أصابت ​عكار​ وبلدة التليل، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى جرّاء إنفجار مستودعات تخزين للنفط، فجر أسود ودام جديد في ​تاريخ لبنان​ واللبنانيّين، وهذه المرّة من عكّار الحرمان... من بلدة التليل الّتي فُجعت وفُجع معها كلّ اللبنانيّين بسقوط العشرات من خيرة أبنائها وأبناء عكار شهداء والمئات من الجرحى.

وشدّد في بيان، على أنّ أمام هذه المأساة الوطنيّة، نتقدّم من أبناء عكار ومن أهالي بلدة التليل ومن مؤسّسة ​ الجيش اللبناني​ ومن ذوي الشهداء، بأحرّ التعازي، وللجرحى الدعاء بالشفاء العاجل، متسائلًا: أما آن لهذا الليل أن ينجلي.

وغرد النائب ابراهيم الموسوي عبر حسابه على تويتر: "عكار صنو البقاع بعامة وبعلبك الهرمل بخاصة في الاهمال والحرمان الرسميين، هناك ظلم تاريخي للمنطقة واهلها. اليوم كانت ضحية لفاجعة كبيرة تدمي القلوب. خالص التعازي بالذين قضوا والدعاء للجرحى. المطلوب تضامن وطني عام رسمي وشعبي معها لنجدة أهلنا وانقاذهم ولملمة جراحهم.