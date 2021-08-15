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ردود الفعل عل انفجار منطقة عكار شمالي لبنان

ردود الفعل عل انفجار منطقة عكار شمالي لبنان
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، أن ما حصل في بلدة التليل في عكار هو مأساة إنسانية تسبب بها الفساد.

العالم_لبنان

وأضاف قد آن الأوان ليقظة ضمير تنقذ اللبنانيين من تداعيات الارتطام الكبير الذي طالما حذرنا من مخاطره.

وأكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في بيان، أن ليل عكار الحزين أدمى قلوبنا جميعا على أبرياء سقطوا ضحية طمع من استغلوا أزمة المحروقات ليحققوا ارباحا غير مشروعة ويحرموا الناس من أبسط حقوقهم.

وقال ما حصل يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لانقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات واهمال. واننا عازمون على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار لقمة سائغة للمحتكرين واصحاب الاطماع. رحم الله الضحايا ودعاؤنا الى الله أن يشفي الجرحى، ويبعد عن لبنان واللبنانيين المصائب والويلات.

و ادى انفجار خزان بنزين في بلدة التليل عكار شمال لبنان فجر اليوم الاحد ، الى سقوط 20 ضحية واصابة 80 شخصا و لا تزال عمليّات المسح مستمرّة من قِبل الجيش و​الصليب الأحمر اللبناني​، بحثًا عن ضحايا ومفقودين محتملين.

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