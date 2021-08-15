بطل أولمبي يهدي ميداليته لأية الله خامنئي

العالم - رياضة

وتمنی جواد فروغي من خلال حديث لبرنامج صباح جديد علی شاشة قناة العالم ان يتقل قائد الثورة ميداليتها الذهبية.

واعتبر البطل الاولمبي الايراني، ان ميداليته لاتتعلق بايران فحسب، بل انها ميدالية للعالم الاسلامي والعربي.

وقال جواد فروغي انه التقی برياضيي الدول العربية والاسلامية خلال المباريات مؤكداً ان الكثير منهم اعتبر هذه المدالية مدعاة فخر للدول الاسلامية والدول العربية.

وأوضح ان مهنته الاصلية هي التمريض وهو يمارسها منذ 13 عاماً، لكنه مارس أيضاً رياضة الرماية كهواية شخصية.

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