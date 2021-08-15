الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الداخلية الأفغانية: طالبان بدأت دخول كابول من جميع الاتجاهات

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الغانمي في كربلاء للاطلاع خطة زيارة عاشوراء

ردود الفعل عل انفجار منطقة عكار شمالي لبنان

بري: فجر أسود ودام جديد بتاريخ لبنان.. أما آن لهذا الليل أن ينجلي؟

ألم مزعج أسفل الظهر ينذرك من مرض خطير!

الرئيس اللبناني يدعو الى تحقيق عاجل حول انفجار الصهريج

مصير انتخابات ليبيا لا زال مجهولا