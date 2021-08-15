الداخلية الأفغانية: طالبان بدأت اقتحام كابول من عدة جهات

العالم-افغانستان

وقال القصر الرئاسي، ان إطلاق نار جرى في مناطق في كابول والقوات الأفغانية تدافع عن العاصمة بالتنسيق مع شركائها الدوليين، فيما قال بيان لجماعة طالبان، ان مفاوضات جارية لضمان عملية تسليم العاصمة كابول.

وافادت وكالة الانباء الفرنسية أ ف ب، ان طالبان تقول إنها أمرت مقاتليها بالبقاء عند مداخل كابول وعدم دخولها. وجاء في بيان لجماعة طالبان أن الجماعة تفضل دخول كابول بهدوء ودون قتال.

وقالت شهود عيان ان تصاعد أعمدة الدخان من السفارة الاميركية في كابول قد تكون بسبب حرق وثائق ومستمسكات.

واعلن الناتو عن نقل العديد من موظفي الاتحاد الأوروبي الى أماكن آمنة في كابول.

وقال مسؤول في جماعة طالبان لرويترز: لا نرغب في سقوط أي مدني أفغاني بريء قتيلا أو جريحا مع تولينا زمام الأمور لكننا لم نعلن وقفا لإطلاق النار.

واعلن قيادي بطالبان في الدوحة لرويترز ان مقاتلو الجماعة أُمروا بالوقوف عند نقاط الدخول في العاصمة ولم يقتلوا أو يصيبوا أحدا في كابول.

وطلب القيادي القوات الأفغانية الكف عن إطلاق النار والسماح بعبور كل المدنيين والأجانب الآن.

ودعى المتحدث باسم طالبان المدنيين الأفغان بالبقاء في البلاد وعدم تركها بدافع الخوف.

وسقطت مدينة مزار شريف شمالي افغانستان بيد طالبان اليوم، حيث تسطير قوات الجماعة على جميع انحاء المدينة وسط فرار جماعي للسجناء في هذه المدينة.

وخلال أسبوع ونيّف، سيطرت طالبان بالكامل تقريباً على شمال أفغانستان وغربها وجنوبها ووصلت إلى أبواب كابول. دون ابداء أي مؤشر يدل على رغبتها في إبطاء تقدمها.