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شاهد.. مراسل العالم يكشف معلومات عن حادث انفجار صهريج شمال لبنان

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم في لبنان أن انفجار صهريج وقود في منطقة عكار شمال لبنان وقع في الساعة 1:30 فجر اليوم الأحد وادى الى وقوع 22 قتيلاً و80 جريحاً حسب احصائية وزارة الصحة اللبنانية مؤكداً بأن الحادث يعتبر حادث مؤلم ومأساوي.

العالم - خاص العالم

وتابع مراسل العالم الزميل حسين عزالدين بأن الحادث يحمل اكثر من رواية حيث يقول البعض بأن احد الصهاريج المخزنة في احدى مخازن مواد الاسمنت التي تستخدم للبناء هو الذي انفجر حيث يقول الاخرون بأن هناك خزان موجود اسفل هذا المعمل هو الذي ادى الى الانفجار.

وشدد مراسل العالم على أن روايات متضاربة تتحدث عن اضرام النار في احدى الشاحنات الفارغة قرب هذا المعمل من قبل الناس بعد عثور قوات من الجيش اللبناني على صهريج مخزن بالوقود.

وأكد مراسل العالم على أن الاجهزة الامنية اللبنانية باشرت بالتحقيق حول ملابسات الحادث مضيفاً بأن رئيس بلدية التليل التي وقع فيها الحادث قال بأن الشاحن الذي انفجر يعود لشخص يعيش خارج البلاد

للمزيد من التافصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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