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مسؤول أمريكي: أقل من 50 مسؤولا في السفارة سيبقون في كابول حاليا

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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