هاشتاغ.. اللبنانيون يرفضون قرار رياض سلامة حول المحروقات

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كل ذلك يحصل بينما لبنان غارق في العتمة. شوارع العاصمة بيروت التحفت الظلام في ظل توقف التغذية بالتيار الكهربائ نتيجة كل الازمات التي اشرنا اليها.

طبعا قرار حاكم مصرف لبنان والحديث عن قبول القوى السياسية به رغم الكلام الاعلامي عن رفضه ومواجهته، اثار جدلا واسعا بين الناشطين.

وكتب"سعيد" في حسابه على موقع تويتر:"إذا استمرّ الدعم لمدة أطول سينفذ كل المال الاحتياطي لذلك كان لا بد من رفع الدعم. ولكن أين البديل للمواطن الذي إذا كان موظفا أو عاملا في هذه الظروف فإن كل راتبه لا يكفيه لتنكة بنزين وربطة خبز؟".

"يوسف شرف الدين" علق على قبول قوى سياسية بالقرار مغرداً:" اذا طلع كلام رياض سلامة صادق يعني كلهم متفقين مع السفيرة الأميركية دوروثي شِيا على تجويع الشعب اللبناني. يعني كلام ابو نجيب كمان صادق حين قال زعماء جواسيس لاميركا فمنهم فوق الطاولة و منهم تحتها ومنهم عبر وسيط او نسيب او قريب".

"فاضل" غرد في حسابه:"رفع الدعم هوي نتيجة حتمية في الوقت للحالي لعدم معالجة وتدارك الاوضاع في الوقت السابق من حين بدء التلاعب بسعر الصرف وعدم ضبط المنصات السوداء منذ البداية، وترك الامور تنزلق دون فَرْمَلَتِها. وزاد الزود السياسات القديمة المهترئة القائمة على المديونية والاقتصاد المرقع والسرقات والهدر".