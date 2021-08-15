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اليمن: ناقلة نفط عملاقة تنهب 950 ألف برميل نفط في شبوة المحتلة

اليمن: ناقلة نفط عملاقة تنهب 950 ألف برميل نفط في شبوة المحتلة
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر بوزارة النفط اليمنية، اليوم الأحد، عن وصول الناقلة النفطية العملاقة SARASOTAA إلى ميناء "بيرعلي" بمديرية رضوم محافظة شبوة، قادمة من دولة كوريا الجنوبية، لسرقة أكثر من 100 ألف طن من النفط الخام اليمني.

العالم - اليمن

وأوضح المصدر، أن ناقلة النفط رست بمساعدة التاج القاطر للسفن (وتر بلو) القادم من ميناء الفجيرة الإماراتي والذي لايزال منذ بداية العام متواجد على شاطئ الميناء.

وأكد أن الناقلة المعلاقة تستعد لنهب ما يقارب 106 ألف طن من النفط الخام ومن المتوقع أن تحمل 950 ألف برميل من النفط الخام.

وبين أن النفط المتوقع نهبة على هذه الناقلة توازي قيمته 69 مليون دولار _ ويساوي هذا المبلغ بالريال اليمني في مناطق الاحتلال 68.5 مليار ريال.

ونوه إلى أن موانئ مناطق الاحتلال كميناء الضبه وميناء بيرعلي عبارة عن منفذ لعمليات نهب النفط الخام اليمني، مؤكدا أنه لا يعرف مصير مبيعات النفط الخام سوى المتنفذين من أدوات الغزو والاحتلال.

يشار إلى أن ميناء بئرعلي النفطي استقبل في 12 من أبريل الفائت ناقلة النفط العملاقة SAGA قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي في مهمة نقل ما يزيد عن 115 ألف طن "ما يقارب مليون برميل" من النفط الخام لبيعها لصالح قوى العدوان بما يقارب 58 مليار ريال في نهب مستمر لثروات اليمن.

وتأتي عمليات النهب المنظم للنفط اليمني في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، إحداها انقطاع المرتبات، وهذه الثروات المنهوبة كفيلة بتغطية مرتبات كل موظفي الدولة وزيادة على ذلك كما أكدت الإحصائيات الأخيرة لوزارة النفط.

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