شاهد.. انفجار صهريج بمنطقة عكار يهز المجتمع اللبناني

العالم - لبنان



انفجار ضخم يهز مدينة عكار شمال لبنان مخلفا عشرات القتلى والجرحى في كارثة تاتي بعد أيام على الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وأحدث دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية.

الدفاع المدني اكد انفجار صهريج مازوت في بلدة التليل في مدينة عكار ، ما اسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.وهرعت سيارات الاسعاف الى مكان الانفجار لنقل الضحايا الى المستشفيات ويشارك في عملية إجلاء الضحايا الجيش وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والأهالي إلى جانب الصليب الأحمر

الصليب الاحمر اكد نقل عدد كبير من الجرحى الى المستشفيات من بينهم حالة حرجة مشيرا الى وجود عدد من المفقودين في محيط موقع الانفجار.

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دعا الى فتح ابواب المستشفيات بطرابلس والشمال وبيروت لاستقبال الجرحى على نفقة الوزارة.

رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​، اعتبر أنّ المأساة الّتي حلّت بمنطقة عكار أدمت قلوب جميع اللبنانيّين.مطالبا الاستنفار العام للاجهزة الامنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق والعمل عن نقل المصابين الى المستشفيات ودعا القضاء المختص الى اجراء التحقيقات للازمة لكشف الملابسات التي ادت الى وقوع الانفجار

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ​نجيب ميقاتي​ اعتبر ما حصل في عكار يستصرخ ضمائر الجميع للتعاون لإنقاذ اللبنانيين مما هم غارقون فيه من ويلات ونكبات وإهمال. مؤكد عزمه على المضي في العمل الدؤوب كي لا تبقى عكار لقمة سائغة للمحتكرين وأصحاب الأطماع.

من جانبه، قال رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري وصف انفجار عكار بالمجزرة ‫التي لا تختلف عن مجزرة ‫المرفأ‬.مشددا على ضرورة استقالة جميع المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية جراء الإهمال الذي يقع في البلاد