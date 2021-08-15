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شاهد .. حرائق الجزائر بعيون مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

الجزائر في قلب الحدث. فقد طغت اخبار الحرائق التي تشهدها الجزائر على المشهد لاسيما وانها طالت مساحات شاسعة. هكذا كان مشهد الحرائق في الايام القليلة الماضية.

العالم - هاشتاغ

الجزائريون هبّوا على المستوى الشعبي والرسمي لمكافحة الحرائق، وقدموا كل ما يمكن لاخمادها وبكل الوسائل المتاحة

ما الذي يمكن ان تتركه الحرائق؟ طبعا النتيجة محزنة حيث اتت هذه الحرائق على مساحات شاسعة من الجبال والبساتين والاشجار وحتى المنازل

تفاعل كبير جدا مع الجزائر على مواقع التواصل، حيث كتب "وليد" في حسابه:" كل العالم يتفرج و بس؟ محدش عارف يساعد بأي مروحيات اطفاء؟ لك الله يا جزائر لك الله يا شعب الجزائر".

اما "اسيا" فعلقت في حسابها:" اللهم لطفًا بأهلنا في الجزائر الشقيقة. اللهم أنزل عليهم بردا وسلاما من عندك. واشملهم برحمتك ولطفك وحفظك وعنايتك. وارحم من مات منهم واقبله في الشهداء. واشف المرضى منهم واربط على قلوب ذويهم".

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