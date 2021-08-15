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القائم باعمال الداخلية الأفغانية: لن يتم اقتحام كابول ومفاوضات جارية لتسليمها سلميا

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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