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القبض على 7 من اخطر قيادات 'داعش' في نينوى

القبض على 7 من اخطر قيادات 'داعش' في نينوى
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، القبض على سبعة إرهابيين خطرين من قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.

العالم - العراق

وذكرت الوكالة في بيان، انه "من خلال الجهود المتميزة في متابعة عناصر عصابات "داعشط الإرهابية من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكن رجال الوكالة بعملية استخبارية نوعية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ إرهاب لوجود معلومات مؤشرة بحقهم من العناصر القيادية الخطرة في عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف البيان، انه "وبعد إجراء التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عملوا مع هذه العصابات الإجرامية تحت كنى (ابو انس، ابو سفيان، ابو زينة، ابو سيف، ابو فهد، ابو مجاهد)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون".

وبحسب البيان "تعاهد وكالة الاستخبارات العراق حكومة وشعباً بالاستمرار في بذل الجهود للقضاء على الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم الإرهابية".

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