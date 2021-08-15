بيانات استنكار في لبنان حول انفجار منطقة عكار

العالم_لبنان

و قال المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان إنه لا شك أنها كارثة بحجم وطن ومذبحة بحجم بلد لا يخفف من هول فاجعتها إلا الإحتساب عند الله بعيدا من نفاق الطبقات التي نهبت البلد وأكملت بقرار رفع الدعم عن المحروقات على طريقة الحياة للأقوى.

وأضاف في بيان له اليوم الاحد أن المأساة كبيرة جدا بحجم شعب يئن الرغيف خبز وحبة دواء ومن دون حل سياسي فإن الآتي أعظم.

وخاطب المعنيين لا تعولوا على المجتمع الدولي لأن المجتمع الدولي وحش مصالح وسمسار مذابح وإذا لم تتفقوا بالداخل سيتحول البلد إلى خراب وأشلاء وجمهورية مقابر.

فاضاف يهوي البلد نحو القعر، والموت الجماعي بالطريق، والكوارث تتراكم، والجوع سيلتهم كل شيء، والبطون الفارغة لا تعرف الإنتظار، والظلام ظلمة يوم القيامة، والحل بتلاقي القوى السياسية لمحاولة إنقاذ البلد وأول خطوة للإنقاذ تمر بحكومة ضمير وطني بعيدا من لعبة المتاريس والصفقات.

وتابع وختم الشيخ قبلان: اتقوا الله وأغيثوا بلدا تنهشه أنياب السياسة والمال والإحتكار والدولار والفلتان والحصار قبل البكاء على جنائز شعب تتسابق إليه الخناجر. على أن الإجرام السياسي المالي لا يقل عن إجرام المجتمع الدولي الذي يصر على الإستثمار بتجويع بلدنا وناسنا، وإذا لم نسارع الآن للإنقاذ سنستيقظ غدا على فاجعة بلد واندثار وطن.

وَصف مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، ​انفجار​ صهريج مازوت في بلدة التليل في عكار ​شمال لبنان​، بـالكارثة الوطنيّة والإنسانيّة، وجريمة تتحمّل مسؤوليّتها ​السلطة​ الحاكمة العاجزة عن إدارة البلد في شتّى ​الميادين​.

وأكّد في بيان، أنّ المجزرة الّتي ارتُكبت بحقّ عكار وأبنائها، تضاف إلى جريمة الحرمان والمأساة والإهمال الّتي تعاني منها عكار وشمال لبنان، وهي نكبة جديدة وفاجعة مؤلمة، مشيرًا إلى أنّ ​ضحايا​ أبناء عكار انضمّوا إلى قافلة ضحايا انفجار مرفأ ​بيروت​، والحزن يلفّ بيروت و​الشمال​ و​البقاع​ و​الجنوب​ وكلّ لبنان، والمطلوب من السلطة القضائيّة أن تكون على بيّنة من الأمر وأن تسرع في إجراء ​التحقيقات​ الشفّافة، بالتزامن مع استكمال التحقيق بجريمة ​مرفأ بيروت​.

كما ناشد قادة ​الدول العربية​ ملوكًا وأمراء ورؤساء والدول الصديقة، إلى مدّ يد المساعدة العاجلة إلى ​الشعب اللبناني​ المنكوب في شتّى المجالات، وأن لا يأخذوه بجريرة أفعال بعض المسؤولين نتيجة سياساتهم الخاطئة ومصالحهم الّتي لا تعلو عليها مصلحة.

وكذلك أعرب نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب، عن حزنه وألمه للكارثة التي حلت بأهالي ​عكار​ جراء ​انفجار​ التليل، معتبرا أن هذه الفاجعة الوطنية ما كانت لتحصل لولا الحصار المفروض على ​لبنان​، وهي نتاج ما أوصلتنا اليه ​سياسة ​ ​الفساد​ المتراكم للطبقة السياسية التي تحالفت مع كارتيلات النفط على مدى سنوات في عملية نهب منظمة للمال العام، تمظهرت في إحدى اشكالها بانفاق مليارات الدولارات على شراء المشتقات النفطية لانتاج ​الكهرباء​ ضمن وعود كاذبة بالتغطية على مدار الساعة، فيما نعاني اليوم من غيابها.

العالم_لبنان